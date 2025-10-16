El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 15 y 21 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales del día, para luego alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades en interiores, aunque también se podrán realizar paseos cortos si se elige el momento adecuado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los habitantes de Baiona deben estar preparados para un ambiente húmedo y algo pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, pero no se espera que cause inconvenientes significativos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día propicio para actividades en interiores, pero también se podrá disfrutar de paseos cortos en momentos de menor densidad de nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.