El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén nubes altas que dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 66% al 69%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán presentes, pero se espera que a partir de las 9 de la mañana, el cielo comience a despejarse gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 25 grados . La humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable durante la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más elevadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden ser un poco frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El ocaso se producirá a las 19:50, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y soleados en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.