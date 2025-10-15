El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de bruma y nubes altas a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas se caracterizan por una visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde la bruma y la niebla serán notorias. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

La temperatura en Vilanova de Arousa oscilará entre los 15 y 22 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ligero ascenso térmico será acompañado de una sensación de humedad, que se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 86% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor acumulado durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Vilanova de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la tarde.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de bruma y nubes altas creará un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o una visita a los encantadores rincones de la localidad. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:53, se espera que la temperatura descienda, ofreciendo un cierre de jornada tranquilo y apacible.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto de nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.