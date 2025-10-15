El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A partir de las 09:00, se prevé un ligero cambio, con momentos de cielo despejado y poco nuboso, especialmente entre las 09:00 y las 10:00, lo que permitirá disfrutar de un respiro de sol antes de que las nubes vuelvan a dominar el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo a 14 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 26 grados a las 14:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 50% y el 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar preparados para el cambio de nubes que podría ocurrir en cualquier momento, especialmente hacia la tarde.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para salir y disfrutar del entorno.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 18 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 04:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.