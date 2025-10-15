El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, pero a medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 26 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de nubes y humedad puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:45 y el ocaso será a las 19:50, lo que proporcionará un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día tranquilo en Vila de Cruces.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco que invitará a abrigarse un poco al salir de casa. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente suaves. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frías de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.