El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas de la ciudad.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 25 grados en su punto máximo, lo que proporcionará un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la niebla.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 73% y el 84% a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también es un factor que puede intensificar la percepción de frío en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 2 y 7 km/h, predominando direcciones del sureste y noreste. Aunque no se anticipan vientos fuertes, la brisa puede ser un alivio en las horas más cálidas del día. Las condiciones del viento serán más notorias en la tarde, cuando se espera que la velocidad aumente ligeramente, alcanzando hasta 17 km/h.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vigo disfruten de un día mayormente seco, aunque la niebla puede hacer que algunas actividades al aire libre sean menos agradables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La niebla y la bruma continuarán siendo protagonistas, lo que podría generar un ambiente misterioso y tranquilo en la ciudad. Los atardeceres en Vigo, con el ocaso previsto para las 19:53, ofrecerán una vista espectacular, aunque la visibilidad puede verse reducida por la niebla.

En resumen, el día de hoy en Vigo se caracterizará por un tiempo templado, con nubes altas y niebla, ideal para disfrutar de la ciudad, siempre con precaución ante la reducción de visibilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad se verá reducida por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Este fenómeno atmosférico es común en esta época del año y puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La visibilidad se verá afectada en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando se espera la presencia de niebla.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.