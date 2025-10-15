El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 46% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, los habitantes de Valga podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos de Valga que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor. Aunque no se anticipan lluvias, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable programarlas para la mañana o el final de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se caracterizará por nubes altas, temperaturas cálidas y un ambiente seco, con un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.