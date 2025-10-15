El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, cuando se prevé que el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 20 grados, descendiendo a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que la tarde avance, se espera un aumento gradual, alcanzando un pico de 28 grados en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 41% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de humedad, se tornará más seco a medida que avance el día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable sin interrupciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para diversas actividades.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren a través de las nubes.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.