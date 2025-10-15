El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con algunas variaciones hacia la tarde. A partir de las 07:00, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 14:00. Esta subida térmica podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 76% durante la mañana y que descenderá a un 45% por la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso de la jornada. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tomiño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en algunos puntos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al transitar por las vías locales.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, cuando se prevé que el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.