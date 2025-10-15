El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 18 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 04:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente nuevamente, alcanzando un 52% hacia las 18:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Soutomaior disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un suéter, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas pueden sentirse más frescas.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, explorando la belleza natural de la zona, mientras se aprovechan las temperaturas suaves y la ausencia de precipitaciones.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, se mantendrán estas condiciones, aunque se prevé que hacia el mediodía y la tarde, el cielo se torne ligeramente más despejado, con intervalos de poco nuboso.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A partir de las 09:00, se prevé un ligero cambio, con momentos de cielo despejado y poco nuboso, especialmente entre las 09:00 y las 10:00, lo que permitirá disfrutar de un respiro de sol antes de que las nubes vuelvan a dominar el panorama.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.