El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente suaves. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 81% por la mañana y descenderá a un 40% en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente más agradable, aunque la sensación de calor podría intensificarse debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10-12 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que el sol brille con más fuerza, aunque las nubes altas seguirán presentes.

La puesta de sol se producirá a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser especialmente atractivo, dado que las nubes altas pueden crear un hermoso contraste con los colores del ocaso. En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para diversas actividades.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco que invitará a abrigarse un poco al salir de casa. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

