El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las condiciones de niebla serán más notorias entre las 04:00 y las 18:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la noche, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, puede generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución debido a la niebla que puede aparecer en las primeras horas y al atardecer.

El amanecer se producirá a las 08:47 y el ocaso será a las 19:53, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la belleza natural de la zona. A medida que se acerque la noche, la combinación de la niebla y la humedad puede crear un ambiente místico en la costa, ideal para paseos tranquilos y contemplativos.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables, alta humedad y la presencia de niebla, lo que invita a disfrutar de la belleza del entorno con precaución.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. A partir de las 3 de la madrugada, se espera la aparición de bruma, que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.