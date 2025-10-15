El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 62% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor del día.

A medida que avance la tarde, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, pero sin la amenaza de lluvia. La puesta de sol está programada para las 19:52, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracteriza por un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en el centro del día y un ambiente seco. Los vientos moderados y la alta humedad contribuirán a una sensación de calor, por lo que se aconseja a los habitantes disfrutar del día al aire libre, pero con precaución ante las variaciones de temperatura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.