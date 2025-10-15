El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% en las horas de mayor calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando de dirección este y norte. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

Los amaneceres en Salceda de Caselas serán espectaculares, con el sol saliendo a las 08:46 y poniéndose a las 19:52, ofreciendo un hermoso espectáculo natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, cuando se prevé que el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.