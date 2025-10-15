El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

A medida que avance la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros que permitirán que el sol brille intermitentemente. Sin embargo, la sensación de calor será moderada, ya que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Ribadumia hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de chubascos.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, predominando de dirección oeste. En las primeras horas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente durante la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 15:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nublado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación más fresca al caer la noche. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de bruma y nubes altas a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas se caracterizan por una visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde la bruma y la niebla serán notorias. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.