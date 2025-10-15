El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia el final de la jornada. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 27 grados .

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que aportará una ligera brisa que podría hacer más llevadero el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h, lo que podría generar un ligero frescor al caer la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma en las horas de la tarde, especialmente en las zonas más cercanas a la costa. Esto podría limitar la visibilidad en algunos momentos, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y bruma puede ofrecer un paisaje interesante, aunque la sensación de humedad podría ser notable. Los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones del viento y la visibilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, se mantendrán estas condiciones, aunque se prevé que hacia el mediodía y la tarde, el cielo se torne ligeramente más despejado, con intervalos de poco nuboso.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 18 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 04:00.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A partir de las 09:00, se prevé un ligero cambio, con momentos de cielo despejado y poco nuboso, especialmente entre las 09:00 y las 10:00, lo que permitirá disfrutar de un respiro de sol antes de que las nubes vuelvan a dominar el panorama.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.