El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A partir de las 09:00 horas, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque hacia el mediodía y la tarde, se presentarán momentos de poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 26 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que la temperatura aumenta, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos durante todo el día, alcanzando un 52% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento variará a lo largo del día, con predominancia de vientos del noreste en las primeras horas y del suroeste en la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para la bruma y la niebla que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final del día.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal característico de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.