El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y alcanzando picos de hasta el 95% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura se eleve hasta los 27 grados . A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se espera que alcance velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. Las ráfagas de viento serán más notables en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo interesante al atardecer, aunque la visibilidad del sol será limitada. La puesta de sol está programada para las 19:52, momento en el cual la temperatura comenzará a bajar de manera más pronunciada.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y cálido, con temperaturas que fluctuarán entre los 14 y 27 grados , sin riesgo de precipitaciones. El viento, aunque suave al principio, se intensificará por la tarde, ofreciendo un respiro ante el calor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

