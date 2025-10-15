El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dar paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 8 y las 10 de la mañana, donde se prevé que la temperatura suba a 14°C. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 96% a las 10 de la mañana. Este cambio en las condiciones atmosféricas permitirá que el sol brille con más fuerza, elevando las temperaturas a lo largo del día.

Durante la tarde, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 28°C entre las 3 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades de viento que oscilarán entre 4 y 6 km/h. La combinación de temperaturas cálidas y una brisa suave hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 6 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 26°C a las 7 de la tarde y bajando a 23°C hacia las 8 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 52% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente nublado por la mañana, con un notable aumento de temperatura y condiciones secas durante la tarde. La combinación de calor y brisa suave hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, mientras que las temperaturas más frescas por la noche invitarán a salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 28 grados. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia la tarde y bajando a 19 grados al caer la noche.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.