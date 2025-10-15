El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 48% y el 76%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual, aunque las nubes pueden atenuar la vista del ocaso.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, se mantendrán estas condiciones, aunque se prevé que hacia el mediodía y la tarde, el cielo se torne ligeramente más despejado, con intervalos de poco nuboso.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 18 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 04:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.