El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 87% por la mañana y bajará a un 52% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que la dirección del viento se mantenga constante desde el suroeste.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la presencia de niebla en las horas de la noche podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A partir de las 09:00 horas, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque hacia el mediodía y la tarde, se presentarán momentos de poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.