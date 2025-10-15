El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, se mantendrán estas condiciones, aunque se prevé que hacia el mediodía y la tarde, el cielo se torne ligeramente más despejado, con intervalos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% en la madrugada y bajará a un 40% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de que las nubes altas puedan generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al oeste, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un tiempo templado, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del viento y la sensación térmica que las nubes puedan generar.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 28 grados. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia la tarde y bajando a 19 grados al caer la noche.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 18 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados hacia las 04:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.