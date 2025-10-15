El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al transitar por las vías locales.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a dar paso a la bruma, aunque las condiciones de visibilidad seguirán siendo limitadas. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 17 y 19 grados durante las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescura y a la persistencia de la bruma.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que podrían descender a un 52% hacia la tarde, pero que aún se mantendrán en un rango que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 17 km/h en la tarde, lo que podría ayudar a dispersar la bruma y mejorar la visibilidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones, aunque se aconseja a los residentes y visitantes que estén atentos a las condiciones de niebla, especialmente en las horas de la mañana.

El orto se producirá a las 08:47 y el ocaso será a las 19:54, lo que brindará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Oia experimentará un día de niebla y bruma, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con algunas variaciones hacia la tarde. A partir de las 07:00, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.