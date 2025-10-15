El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se alcanzarán los 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en la noche. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas más frescas, contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la bruma y niebla que podrían persistir.

El viento soplará predominantemente del este y del sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ligero movimiento en las nubes.

A medida que se acerque la noche, la niebla se intensificará, especialmente en las áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua, lo que podría afectar la visibilidad. Los residentes deben estar atentos a las condiciones de la carretera y considerar la posibilidad de retrasos en el transporte.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas, alta humedad y sin precipitaciones, aunque la bruma y la niebla podrían ser factores a tener en cuenta durante la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las nubes altas y la niebla dominen el cielo, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la niebla persistirá, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al transitar por las vías locales.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con algunas variaciones hacia la tarde. A partir de las 07:00, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.