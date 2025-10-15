El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 34% por la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura comience a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Porriño durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto de nubes altas, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, rondando los 18 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad se mantendrá buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes puede afectar la claridad del cielo en ciertos momentos.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el orto previsto a las 08:46 y el ocaso a las 19:52, ofreciendo una hermosa vista del cielo, aunque cubierto, que puede ser apreciada por los habitantes de O Porriño. En resumen, se espera un día mayormente nublado, cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de mantenerse hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La visibilidad se verá afectada en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando se espera la presencia de niebla.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, cuando se prevé que el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.