El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la bruma, que se mantendrá hasta el amanecer. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco que irá calentándose ligeramente a medida que avance la jornada.

A lo largo de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 17 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las horas más frescas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un valor de 20 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

Durante la tarde, las condiciones de bruma continuarán, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:53. La bruma y la niebla se intensificarán en la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco, aunque con un cielo cubierto.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 20 km/h, predominando del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento serán más intensas en las zonas costeras, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades en la playa o en el mar.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con bruma y niebla, temperaturas suaves y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y la bruma podrían afectar la visibilidad, por lo que se aconseja a los conductores y peatones estar atentos a las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 15 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo cubierto de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.