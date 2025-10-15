El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 78% en las horas más frescas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. La humedad relativa comenzará a descender, lo que proporcionará un respiro a los que sufren de alergias o problemas respiratorios.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 23 grados . Sin embargo, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con la posibilidad de brumas en algunas áreas. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60-65%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

El viento será ligero, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que se acerque la noche, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor al caer el sol. La puesta de sol está prevista para las 19:53, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y condiciones de visibilidad que mejorarán a medida que avance el día. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo y se mantengan atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.