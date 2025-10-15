El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La visibilidad se verá afectada en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando se espera la presencia de niebla.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia las 19:00 horas. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando un 91% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 62% por la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, la combinación de nubes altas y niebla en la noche podría hacer que la visibilidad se reduzca considerablemente, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos en horas nocturnas.

El orto se producirá a las 08:46 y el ocaso a las 19:52, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que avanzamos hacia el invierno. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque la niebla podría hacer acto de presencia en la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas de la ciudad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.