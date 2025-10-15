El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un leve aumento en la sensación térmica a medida que avanza el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 48% en las horas centrales del día. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, la temperatura se estabilizará en torno a los 25 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h. Esto puede generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente en áreas abiertas. La brisa será suave, lo que contribuirá a una sensación agradable durante la tarde, aunque se espera que el viento disminuya hacia la noche.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día seco, sin la preocupación de lluvias inesperadas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de niebla aumentará, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:52. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a quienes planeen desplazarse.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de nubes altas y una brisa suave hará que el tiempo sea cómodo, aunque se recomienda estar atentos a la posible formación de niebla al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.