El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 28 grados. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia la tarde y bajando a 19 grados al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 71% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

El viento será ligero, predominando de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, ofreciendo un ambiente más tranquilo.

El amanecer se producirá a las 08:46, y el ocaso será a las 19:52, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. La combinación de temperaturas agradables, cielos nublados y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la humedad y el calor en las horas centrales.

En resumen, Mondariz experimentará un día de nubes altas, temperaturas cálidas y un ambiente seco, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, sin preocuparse por la lluvia.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol se asome en algunos intervalos.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A medida que avance el día, se mantendrán estas condiciones, aunque se prevé que hacia el mediodía y la tarde, el cielo se torne ligeramente más despejado, con intervalos de poco nuboso.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

