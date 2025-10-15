El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, comenzando en torno a los 17 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo templado, aunque es posible que se sienta un poco más fresco en las zonas expuestas.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas, temperaturas moderadas y viento suave hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la sensación térmica sea un poco más fresca debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. A partir de las 3 de la madrugada, se espera la aparición de bruma, que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad se verá reducida por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Este fenómeno atmosférico es común en esta época del año y puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas de la ciudad.

