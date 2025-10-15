El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y alcanzando picos de hasta el 90% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 24 grados alrededor de las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, estabilizándose en torno a los 21 grados hacia las 18:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Meis pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente, especialmente al caer la tarde. A medida que el sol se ponga a las 19:52, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas que rondarán los 15 grados.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.