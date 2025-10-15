El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 65% y el 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un aguacero inesperado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 19:53.

A medida que avance la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que el tiempo se mantenga estable y sin cambios significativos. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La combinación de la humedad y el viento suave puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde.

En resumen, el día en Meaño se presenta como un día típico de otoño, con temperaturas agradables, cielos nublados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la posible aparición de niebla al caer la noche.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las condiciones de niebla serán más notorias entre las 04:00 y las 18:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.