El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

A partir de las 09:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de poco nuboso que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, elevando la temperatura a unos agradables 20 grados a las 12:00. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las nubes altas volverán a dominar el cielo, manteniendo temperaturas estables alrededor de los 24 grados entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la tarde y noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 7 km/h hacia el mediodía. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo velocidades similares, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Marín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la noche, a partir de las 20:00, el cielo volverá a cubrirse con nubes, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A partir de las 09:00 horas, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque hacia el mediodía y la tarde, se presentarán momentos de poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A partir de las 09:00, se prevé un ligero cambio, con momentos de cielo despejado y poco nuboso, especialmente entre las 09:00 y las 10:00, lo que permitirá disfrutar de un respiro de sol antes de que las nubes vuelvan a dominar el panorama.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.