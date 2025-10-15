El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco que invitará a abrigarse un poco al salir de casa. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 39% hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar un alivio momentáneo al calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que hacia la tarde se podría experimentar un aumento en la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvias.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de nubes altas y un viento moderado hará que la jornada sea cómoda para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de protección solar durante las horas más cálidas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente suaves. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frías de la madrugada.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.