El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo cubierto de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas más frescas. Esto contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Las rachas más intensas se esperan entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el viento del sur soplará con mayor fuerza.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:48 y se pondrá a las 19:53, brindando un total de más de 11 horas de luz solar. Aunque el cielo estará mayormente nublado, se podrán disfrutar de algunos momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, es probable que la bruma regrese al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y brumoso, con temperaturas agradables durante las horas centrales, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución debido a las condiciones de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.