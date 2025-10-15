El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las nubes altas y la niebla dominen el cielo, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la niebla persistirá, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 15 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre, aunque la niebla podría seguir siendo un factor a considerar.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 45% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación de calma en la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los residentes disfruten de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, aunque es aconsejable estar atentos a las condiciones de visibilidad debido a la niebla.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con niebla persistente, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al transitar por las vías locales.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con algunas variaciones hacia la tarde. A partir de las 07:00, se espera un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, pero las nubes altas volverán a hacerse notar en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.