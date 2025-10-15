El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren a través de las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que brindará un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste a lo largo de la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la localidad. Sin embargo, hacia la noche, se prevé la llegada de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 19:53.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 78% en las horas más frescas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la mañana, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, cuando se prevé que el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.