El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 18:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 90% a las 07:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 55% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser un poco más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Forcarei disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El orto se producirá a las 08:46 y el ocaso a las 19:51, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar del tiempo templado y las vistas de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega. En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente suaves. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frías de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.