El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 75% a media tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en los elementos más ligeros en el exterior. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la abundante nubosidad. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar de paseos o actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones estables y secas. Los habitantes de A Estrada deben prepararse para un día de temperaturas moderadas y un cielo cubierto, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos en la naturaleza, siempre con la previsión de que la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.