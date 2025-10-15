El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 48% y el 75%. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Cuntis hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de calor.

El viento soplará de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h, predominando de dirección sureste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la dirección del viento, ya que podría cambiar a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para el ocaso, que se producirá a las 19:52, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 19 grados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán en el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un leve aumento en la sensación térmica a medida que avanza el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.