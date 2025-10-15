El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

A partir de las primeras horas, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y alcanzando picos de hasta el 94% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva ligeramente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h hacia el mediodía. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, manteniendo velocidades similares. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar incomodidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Catoira disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de sol intermitente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, las temperaturas volverán a bajar, alcanzando los 19 grados hacia el final de la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:52, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. En resumen, Catoira experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades tranquilas y paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de bruma en las primeras horas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.