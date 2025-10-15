El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que el sol se asome en algunos intervalos.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados . En la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 17 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% en la madrugada y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y del sur, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría cambiar en las horas de la tarde.

En resumen, A Cañiza vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal en un ambiente cómodo y fresco.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 28 grados. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia la tarde y bajando a 19 grados al caer la noche.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.