El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad se verá reducida por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Este fenómeno atmosférico es común en esta época del año y puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 15 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales. Hacia la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 23 grados en su punto máximo. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y alcanzando picos de hasta el 87% durante la noche. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frescor y puede intensificar la percepción de frío, especialmente en las horas más oscuras.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando la dirección este y sureste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes significativos, pero puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto permitirá que las actividades programadas al aire libre se desarrollen sin interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, la combinación de niebla y bruma puede hacer que la atmósfera se sienta más fría de lo habitual, por lo que se aconseja a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una sensación de frescor debido a la alta humedad y la bruma. Se recomienda precaución en la carretera y estar preparados para las condiciones cambiantes a medida que avance el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. A partir de las 3 de la madrugada, se espera la aparición de bruma, que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas de la ciudad.

