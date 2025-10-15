El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 90% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, predominando del sector sureste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana podría reducir la visibilidad, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas más elevadas. A medida que avance el día, la niebla se disipará, aunque la bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el tiempo no será lluvioso, la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado. Por lo tanto, se recomienda vestirse en capas y estar preparados para cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día. En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de un paseo por la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la bruma, que se mantendrá hasta el amanecer. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco que irá calentándose ligeramente a medida que avance la jornada.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

Hoy, 15 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de bruma y nubes altas a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas se caracterizan por una visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde la bruma y la niebla serán notorias. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.