El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 48% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando de dirección sureste y suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de mayor humedad.

El orto se producirá a las 08:47, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 19:52, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día mayormente nublado pero sin lluvias. En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será cálido y húmedo, con cielos nublados y algunas oportunidades para disfrutar de momentos despejados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un leve aumento en la sensación térmica a medida que avanza el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.