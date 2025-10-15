El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. A partir de las 3 de la madrugada, se espera la aparición de bruma, que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 15 grados. A medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que podrían generar una sensación de mayor frescura.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles de hasta el 86% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a la posible formación de niebla en las horas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:47, mientras que el ocaso está previsto para las 19:53, lo que brindará una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad se verá reducida por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Este fenómeno atmosférico es común en esta época del año y puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las condiciones de niebla serán más notorias entre las 04:00 y las 18:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.