El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga relativamente fresca, alcanzando un máximo de 25 grados alrededor de las 14:00 horas. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 80% y el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, predominando de dirección oeste. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación de humedad persistirá.

No se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Barro pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un suéter, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tiendan a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracterizará por nubes altas, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar del aire libre, aunque se sugiere estar preparado para las temperaturas más frescas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.