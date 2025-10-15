El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán mínimas de 16 grados, mientras que durante la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 21 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la niebla que podría persistir hasta el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con la bruma y la niebla, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán suaves, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Estos vientos ayudarán a dispersar un poco la niebla, pero no se espera que eliminen completamente la bruma que afectará la visibilidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de un día seco, aunque con un cielo cubierto que podría dar lugar a un ambiente algo sombrío.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, especialmente hacia el ocaso, que se espera para las 19:53. Sin embargo, la bruma podría persistir, lo que podría afectar la visibilidad al caer la noche.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas agradables y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que disfruten de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo seco y templado.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren a través de las nubes.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 78% en las horas más frescas.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al transitar por las vías locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.