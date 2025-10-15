El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dar paso a momentos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 8 y las 15 horas. Durante este periodo, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 15 horas. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el este con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A partir de las 16 horas, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los índices de precipitación se mantienen en cero a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de As Neves disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 20 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayoría, ofrecerá momentos agradables y cálidos.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Sin lluvias a la vista, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.